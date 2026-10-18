Sultanpur News: ड्रोन और सीसीटीवी से होगी मेले की निगरानी, कंट्रोल रूम शुरू

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पालिकाध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी ली। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि नगर पालिका वर्ष 2008 से लगातार मेला नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रही है। इस बार सफाई, पेयजल, मार्ग प्रकाश और निर्माण विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी दो पालियों में लगाई गई है। पहली पाली सुबह 11 से शाम सात बजे तक और दूसरी पाली शाम सात बजे से मेला समाप्त होने तक चलेगी।अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने पूजा समितियों से नगर पालिका से जुड़ी समस्याओं की सूचना नियंत्रण कक्ष में देने की अपील की। डीएम ने बताया कि अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी भी समस्याओं के समाधान में सहयोग करेंगे। एसपी ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन मार्ग की निगरानी के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।