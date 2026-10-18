Sultanpur News: पंडालों में उमड़ी भीड़, प्रसाद वितरण से उत्साह
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
लंभुआ। नवरात्र में तहसील मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक दुर्गापूजा की धूम है। पूजा पंडालों में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवी गीतों से माहौल भक्तिमय बना है। आयोजन समितियां प्रतिदिन अलग-अलग प्रसाद वितरित कर रही हैं।
शुक्रवार देर शाम दियरा रोड स्थित मां वैष्णो दुर्गा माता पूजा समिति ने दही-जलेबी, चौक स्थित श्री भूमि माता पूजा समिति ने पास्ता, गुलाब जामुन और रबड़ी का प्रसाद बांटा। पुरानी तहसील के सामने हरि दर्शन माता पूजा समिति ने पूड़ी-सब्जी, जबकि चौकिया रोड स्थित मां अन्नपूर्णा माता पूजा समिति ने छोला-चावल वितरित किया। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने नगर के 15 मोहल्लों में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन किए। सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. आशीष तिवारी ने पूजा पंडालों में शीश नवाया।
विज्ञापन
शुक्रवार देर शाम दियरा रोड स्थित मां वैष्णो दुर्गा माता पूजा समिति ने दही-जलेबी, चौक स्थित श्री भूमि माता पूजा समिति ने पास्ता, गुलाब जामुन और रबड़ी का प्रसाद बांटा। पुरानी तहसील के सामने हरि दर्शन माता पूजा समिति ने पूड़ी-सब्जी, जबकि चौकिया रोड स्थित मां अन्नपूर्णा माता पूजा समिति ने छोला-चावल वितरित किया। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने नगर के 15 मोहल्लों में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन किए। सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. आशीष तिवारी ने पूजा पंडालों में शीश नवाया।
विज्ञापन