Sultanpur News: विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला

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गांव निवासी संदीप यादव की पत्नी रेखा यादव (29) बृहस्पतिवार रात भोजन करने के बाद अपने तीन बच्चों के साथ दूसरे तल पर बने कमरे में सोने गई थीं। रात 12:30 बजे उनका छह माह का बेटा अभिनंदन रोने लगा। पास में सो रही आठ वर्षीय बेटी काव्या की नींद खुली तो उसने मां को छत में लगे हुक से कपड़े के सहारे लटका देखा। वह दूसरे तल से नीचे उतरकर अपने चाचा सोनू को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही सोनू और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सोनू ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। रात करीब एक बजे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा। शुक्रवार सुबह पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है।दिल्ली में रहते हैं पति और सास-ससुररेखा की शादी वर्ष 2017 में संदीप यादव से हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी काव्या आठ वर्ष, दूसरी बेटी मान्या चार वर्ष और सबसे छोटा बेटा अभिनंदन छह माह का है। रेखा के पति संदीप यादव, ससुर भरत लाल यादव, सास और संदीप के बड़े भाई प्रदीप यादव दिल्ली में रहते हैं। गांव में रेखा के देवर सोनू रहते हैं।पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजहकोतवाली प्रभारी विवेक कुमार राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी।