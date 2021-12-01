Sultanpur News: बघौना मोड़ पर ई-रिक्शा पलटा, तीन गंभीर सहित आठ घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:55 AM IST
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विंदेश्वरीगंज। बघौना मोड़ पर शुक्रवार दोपहर सवारियों से भरा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ई-रिक्शा पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पांच अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं।
यह ई रिक्शा पारा बाजार से सरेठी की ओर जा रहा था। गंभीर घायलों में पारा नई बस्ती निवासी शफक (5), मन्नत (1) और शहजादी (18) शामिल हैं। हसनैन (8), हमजा (1) और नजरीन (26) को भी हल्की चोटें लगीं। इनके साथ ही समरा बानो (27) और इकरा वानो (8) भी मामूली रूप से घायल हुए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय पहुंचाया। अस्पताल में शफक, मन्नत और शहजादी का इलाज चल रहा है। चिकित्सक ने अन्य घायलों को घर भेज दिया। संवाद
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यह ई रिक्शा पारा बाजार से सरेठी की ओर जा रहा था। गंभीर घायलों में पारा नई बस्ती निवासी शफक (5), मन्नत (1) और शहजादी (18) शामिल हैं। हसनैन (8), हमजा (1) और नजरीन (26) को भी हल्की चोटें लगीं। इनके साथ ही समरा बानो (27) और इकरा वानो (8) भी मामूली रूप से घायल हुए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय पहुंचाया। अस्पताल में शफक, मन्नत और शहजादी का इलाज चल रहा है। चिकित्सक ने अन्य घायलों को घर भेज दिया। संवाद
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