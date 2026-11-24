विज्ञापन

यातायात प्रभारी निरीक्षक राम निरंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रामरती इंटर कॉलेज द्वारिकागंज, शहर के एक निजी स्कूल और केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को यातायात संकेतों, सड़क सुरक्षा का महत्व और दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।टीम ने बताया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। यातायात संकेतों की अनदेखी न करें। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली।