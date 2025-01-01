विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला प्रशासन, श्रम विभाग और अन्य संबंधित विभागों के प्रयासों से लेबर अड्डे को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को एक ही स्थान पर सामाजिक सुरक्षा, परिवार संबंधी समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। सुबह आठ से दोपहर 12:00 बजे तक विशेष व्यवस्था की जा रही है।इससे श्रमिकों को अपनी दिहाड़ी का नुकसान किए बिना समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण और जनगणना-2027 जैसी गतिविधियों में भी सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रमिकों के बैठने और विश्राम के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू होगा।स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगामी 45 दिनों में कैंटीन का संचालन करेंगी। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और श्रमिकों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए स्थायी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रशासन का लक्ष्य है कि दो माह में इस केंद्र को स्थायी और व्यवस्थित स्वरूप दिया जाए। जिलाधिकारी ने स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त बैठने की जगह और प्राथमिक उपचार जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया।