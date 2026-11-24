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कार्यक्रम के दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ करें। आमजन की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जनसेवा के प्रति सदैव समर्पित रहें। उन्होंने पुलिस बल की गौरवशाली परंपरा, शौर्य और बलिदान की विरासत को बनाए रखने का आह्वान किया।23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्कृष्ट कार्यकुशलता, साहस और समर्पित सेवाओं के लिए पुलिस कलर प्रदान किया था। पुलिस ध्वज पाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य पुलिस बल बना था। ध्वज के लाल और नीले रंग पुलिस की शक्ति, निष्ठा और गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। इस मौके पर पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी मौजूद रहे।