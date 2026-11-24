Sultanpur News: निष्ठा से कर्तव्यों का पालन करें पुलिसकर्मी
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 24 Nov 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। पुलिस झंडा दिवस पर सोमवार को पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड में एसपी विनीत जायसवाल ने पुलिस ध्वज फहराकर सम्मान प्रकट किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस कलर (ध्वज का प्रतीकात्मक बैज) लगाया गया। एसपी ने पुलिस महानिदेशक के संदेश को पढ़कर सुनाया।
कार्यक्रम के दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ करें। आमजन की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जनसेवा के प्रति सदैव समर्पित रहें। उन्होंने पुलिस बल की गौरवशाली परंपरा, शौर्य और बलिदान की विरासत को बनाए रखने का आह्वान किया।
23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्कृष्ट कार्यकुशलता, साहस और समर्पित सेवाओं के लिए पुलिस कलर प्रदान किया था। पुलिस ध्वज पाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य पुलिस बल बना था। ध्वज के लाल और नीले रंग पुलिस की शक्ति, निष्ठा और गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। इस मौके पर पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
कार्यक्रम के दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ करें। आमजन की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जनसेवा के प्रति सदैव समर्पित रहें। उन्होंने पुलिस बल की गौरवशाली परंपरा, शौर्य और बलिदान की विरासत को बनाए रखने का आह्वान किया।
विज्ञापन
23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्कृष्ट कार्यकुशलता, साहस और समर्पित सेवाओं के लिए पुलिस कलर प्रदान किया था। पुलिस ध्वज पाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य पुलिस बल बना था। ध्वज के लाल और नीले रंग पुलिस की शक्ति, निष्ठा और गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। इस मौके पर पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन