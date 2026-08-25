सुल्तानपुर: समरसेबल के नल में उतरा करंट, पति की मौत, बचाने पहुंची पत्नी झुलसी
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 25 Aug 2026 06:18 PM IST
सार
समरसेबल नल में करंट उतरने से चपेट में आए पति की मौत हो गई व पत्नी झुलस गई। सीएचसी के डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया वहीं पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया।
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विस्तार
सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के मधुपुरी गांव में समरसेबल हैंडपंप के नल में उतरे करंट की चपेट में आने से उदय भान तिवारी की मौत हो गई।
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पति को बचाने दौड़ी पत्नी मंजू तिवारी भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गईं।
परिजन दोनों को सीएचसी प्रतापपुर कमैचा ले गए जहां डॉक्टरों ने उदय भान को मृत घोषित कर दिया। पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।