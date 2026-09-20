Sultanpur News: 100 शैय्या अस्पताल में उपकेंद्र का किया उद्घाटन

विज्ञापन



यह उपकेंद्र अस्पताल को सामान्य ग्रामीण फीडर पर निर्भरता से राहत देगा। बिजली कटौती और स्थानीय फॉल्ट के कारण होने वाली परेशानी कम होगी। पहले लाइन में फॉल्ट या ओवरलोड होने पर अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होती थीं। नए उपकेंद्र से अस्पताल को एक अलग विद्युत मार्ग मिल गया है। पानी की मोटर और पंखे जैसी अन्य जरूरी सुविधाएं भी सुचारु रूप से चलेंगी। संवाद

विज्ञापन

सेमरी बाजार। विरसिंहपुर स्थित 100 शैय्या संयुक्त अस्पताल में शनिवार को एक नए उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया। विधायक राज प्रसाद उपाध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया।