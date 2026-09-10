Sultanpur News: मार्शल आर्ट, योग में छात्रों ने करतब दिखाएं, जीते कई पदक

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प्रतियोगिता का उद्घाटन रामरती इंटर कॉलेज के प्रबंधक भूपेंद्र नाथ वर्मा ने किया। मार्शल आर्ट की अंडर 17 प्रतियोगिता में रामरती इंटर कॉलेज के वीरांश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर 19 बालक वर्ग में रामरती इंटर कॉलेज के सत्यम ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। योग की अंडर 17 बालिका वर्ग में इंटर कॉलेज कलान की रिचा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 19 बालक वर्ग में इंटर कॉलेज कलान के आदित्य कुमार प्रथम रहे। सरस्वती इंटर कॉलेज उमरी के प्रतीक गौतम, अंकित कुमार और अंश मौर्य ने अंडर 17 बालक वर्ग योगा में पहला स्थान पाया।रामरती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामजीत ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी। मार्शल आर्ट अंडर 17 में पीआर इंटर कॉलेज सेमरी के देवांश ने रजत और ओंकार ने कांस्य पदक जीता। अंडर 19 बालक वर्ग में अभिषेक मौर्य और किशन मौर्य पीआर इंटर कॉलेज सेमरी ने रजत पदक प्राप्त किया। योग अंडर 17 बालक वर्ग में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के आदर्श कुमार द्वितीय रहे। अंडर 19 बालिका वर्ग में सरस्वती इंटर कॉलेज उमरी की अदिति राव ने प्रथम स्थान पाया। रामरती इंटर कॉलेज की नीलाक्षी वर्मा द्वितीय और अर्चिता मोदनवाल तृतीय रहीं।