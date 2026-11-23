विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य प्रवेश द्वार पर भी आरसीसी निर्माण शुरू करा दिया गया है। सोमवार को जेसीबी से गेट के आधे हिस्से की खोदाई कर निर्माण कार्य कराया गया। इसके चलते रास्ते का बड़ा हिस्सा बाधित हो गया और वाहनों के निकलने के लिए सीमित जगह बची।स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने कार से आए अमेठी के शिवकुमार मिश्र ने बताया कि उन्हें कार अंदर ले जाने के लिए आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। ई रिक्शा चालक सुलेमान सिद्दीकी ने बताया कि उनका रिक्शा खोदे जा रहे गड्ढे के पास फंस गया था, उसे निकालने के लिए धक्का लगाना पड़ा।कार्यदायी संस्था के मैनेजर प्रभजोत सिंह ने बताया कि सोमवार को गेट के आधे हिस्से में आरसीसी निर्माण पूरा करा दिया गया है। मंगलवार को दूसरे हिस्से में काम कराया जाएगा। प्रभारी स्टेशन अधीक्षक बीएस मीना ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।