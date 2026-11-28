विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कटघरखास निवासी प्रियांशु करौंदीकला के एक निजी विद्यालय में कक्षा छह का छात्र था। शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर लौट रहा था। शुकुलपुर गांव के पास दोपहर 3:00 बजे तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।महज 13 साल की उम्र में बेटे की मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर लौटते बेटे का इंतजार कर रहे परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली तो कोहराम मच गया। गांव में भी शोक की लहर है। ग्रामीणों ने एसयूवी चालक की पहचान कर गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।लोगों का कहना है कि हादसे की वजह और चालक की स्थिति की जांच कर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाया जाए। प्रभारी सीओ कादीपुर सुनील सिंह ने बताया कि चालक एसयूवी को छोड़कर मौके से भाग निकला, चालक व गाड़ी मालिक की पहचान की जा रही है।स्कूल के आसपास स्पीड ब्रेकर बनाने की मांगहादसे के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय और आबादी वाले इलाकों में वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के इंतजाम करने की मांग उठाई है। स्थानीय निवासी सोनू तिवारी, मोहित उपाध्याय, नीलेश तिवारी का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों से बच्चों और राहगीरों की जान पर खतरा बना रहता है। शुकुलपुर के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने के साथ लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे हादसों पर अंकुश लग सके।