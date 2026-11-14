Sultanpur News: श्रीकृष्ण का जन्म अधर्म के नाश के लिए हुआ

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उन्होंने कंस के अत्याचार, देवकी-वासुदेव की कथा, मथुरा के कारागार में श्रीकृष्ण के जन्म, यशोदा मैया के आंगन में नटखट बाल लीलाओं व गोकुल-वृंदावन की मनमोहक झांकियों का सजीव वर्णन किया। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग आते ही पूरा पंडाल नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर, झूला झुलाकर एवं भजन-कीर्तन कर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। आयोजक दीपेंद्र सिंह ने व्यास पीठ की आरती उतारी। संवाद

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जयसिंहपुर। बहादीपुर गांव में चल रही कथा में शुक्रवार को प्रवाचक राजेश ठाकुर महाराज ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। कहा कि श्रीकृष्ण का जन्म अधर्म के नाश व धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कथा सुनकर पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया।