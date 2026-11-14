Sultanpur News: सीताकुंड घाट पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे 200 जवान

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रविवार दोपहर बाद से घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश और निकास के अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए जाएंगे। घाट तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस पिकेट लगाई जाएगी। क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दीवानी चौराहा, सिविल लाइंस समेत प्रमुख स्थानों पर जरूरत के अनुसार यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा। विज्ञापन



एसपी-एएसपी ने परखी तैयारी



शुक्रवार देर रात एसपी विनीत जायसवाल और एएसपी बृज नारायण सिंह ने घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां देखीं। पुलिसकर्मियों को लगातार गश्त करने और संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए। रविवार दोपहर बाद से घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश और निकास के अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए जाएंगे। घाट तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस पिकेट लगाई जाएगी। क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दीवानी चौराहा, सिविल लाइंस समेत प्रमुख स्थानों पर जरूरत के अनुसार यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा।एसपी-एएसपी ने परखी तैयारीशुक्रवार देर रात एसपी विनीत जायसवाल और एएसपी बृज नारायण सिंह ने घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां देखीं। पुलिसकर्मियों को लगातार गश्त करने और संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए।

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सुल्तानपुर। छठ महापर्व पर सीताकुंड घाट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी के 200 से अधिक जवान तैनात किए जाएंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। सुरक्षा के लिहाज से पूरे घाट को पांच सेक्टर में बांटकर पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है। सादे कपड़ों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे।