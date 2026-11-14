Sultanpur News: विज्ञान और संस्कृति में काशी नगरीय प्रांत का दबदबा

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समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के प्रति समर्पित रहने और एकाग्रता बनाए रखने की अपील की। मुख्य अतिथि क्षेत्र सह संगठन मंत्री डॉ. राम मनोहर ने कहा कि प्रतियोगिताओं में हार का कोई स्थान नहीं है। यहां या तो जीत मिलती है या सीखने का अवसर।विज्ञान वर्ग में गोरक्ष नगरीय प्रांत दूसरे और अवध नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। वैदिक गणित में अवध नगरीय दूसरे और काशी नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। संस्कृति बोध परियोजना में गोरक्ष नगरीय दूसरे और अवध नगरीय तीसरे स्थान पर रहे। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष दिव्यकांत शुक्ल ने नवाचार को सोच और दृष्टि के विस्तार का माध्यम बताया। विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। विज्ञान और गणित की विजेता टीमें 26 नवंबर को गोरखपुर और संस्कृति बोध परियोजना की टीम 22 नवंबर को कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। प्रधानाचार्य राकेश मणि त्रिपाठी ने आभार जताया।