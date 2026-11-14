Sultanpur News: विज्ञान और संस्कृति में काशी नगरीय प्रांत का दबदबा
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:51 PM IST
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सुल्तानपुर। विज्ञान के प्रयोगों से लेकर गणितीय कौशल और सांस्कृतिक ज्ञान तक विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय विज्ञान, गणित एवं संस्कृति महोत्सव में काशी नगरीय प्रांत ने दो विधाओं में चैंपियन ट्रॉफी जीतकर दबदबा कायम किया, जबकि वैदिक गणित की चैंपियन ट्रॉफी गोरक्ष प्रांत के नाम रही। तीन दिवसीय महोत्सव का समापन शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्ञान कुंज, विवेकानंद नगर में हुआ।
समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के प्रति समर्पित रहने और एकाग्रता बनाए रखने की अपील की। मुख्य अतिथि क्षेत्र सह संगठन मंत्री डॉ. राम मनोहर ने कहा कि प्रतियोगिताओं में हार का कोई स्थान नहीं है। यहां या तो जीत मिलती है या सीखने का अवसर।
विज्ञान वर्ग में गोरक्ष नगरीय प्रांत दूसरे और अवध नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। वैदिक गणित में अवध नगरीय दूसरे और काशी नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। संस्कृति बोध परियोजना में गोरक्ष नगरीय दूसरे और अवध नगरीय तीसरे स्थान पर रहे। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष दिव्यकांत शुक्ल ने नवाचार को सोच और दृष्टि के विस्तार का माध्यम बताया। विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। विज्ञान और गणित की विजेता टीमें 26 नवंबर को गोरखपुर और संस्कृति बोध परियोजना की टीम 22 नवंबर को कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। प्रधानाचार्य राकेश मणि त्रिपाठी ने आभार जताया।
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समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के प्रति समर्पित रहने और एकाग्रता बनाए रखने की अपील की। मुख्य अतिथि क्षेत्र सह संगठन मंत्री डॉ. राम मनोहर ने कहा कि प्रतियोगिताओं में हार का कोई स्थान नहीं है। यहां या तो जीत मिलती है या सीखने का अवसर।
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विज्ञान वर्ग में गोरक्ष नगरीय प्रांत दूसरे और अवध नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। वैदिक गणित में अवध नगरीय दूसरे और काशी नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। संस्कृति बोध परियोजना में गोरक्ष नगरीय दूसरे और अवध नगरीय तीसरे स्थान पर रहे। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष दिव्यकांत शुक्ल ने नवाचार को सोच और दृष्टि के विस्तार का माध्यम बताया। विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। विज्ञान और गणित की विजेता टीमें 26 नवंबर को गोरखपुर और संस्कृति बोध परियोजना की टीम 22 नवंबर को कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। प्रधानाचार्य राकेश मणि त्रिपाठी ने आभार जताया।
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