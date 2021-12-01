Sultanpur News: रोडवेज बस चालक-परिचालक की पिटाई, प्राथमिकी दर्ज

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एक सवारी लखनऊ जाना चाहती थी, लेकिन बस वहां नहीं जा रही थी। इस बात पर सवारी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद तीन-चार अन्य लोगों ने बाइक से बस का पीछा किया। बेदूपारा कट पर बस को रोककर चालक और परिचालक की पिटाई की गई। पुलिस उपाधीक्षक ऋतिक कपूर ने बताया कि एक हमलावर की पहचान हो चुकी है। पुलिस टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है।

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लंभुआ। बेदूपारा बाईपास पर सोमवार रात रोडवेज बस के चालक और परिचालक की पिटाई कर दी गई। घटना में दोनों को चोटें आई हैं। रात करीब आठ बजे चालक महेंद्र कुमार गिरि निवासी पहाड़पुर श्रीरामपुर, कादीपुर बस लेकर वाराणसी से सुल्तानपुर आ रहे थे। उनके साथ परिचालक आशीष पांडेय निवासी बेदूपारा, लंभुआ भी थे। परिचालक आशीष पांडेय ने पुलिस को बताया कि नरहरपुर कोथरा कट के पास कुछ सवारियों ने बस रुकवाई।