Sultanpur News: राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ईवीएम-वीवीपैट की जांच शुरू

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एफएलसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकृत इंजीनियरों की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में की जा रही है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट की जांच एवं परीक्षण होगा। जांच में सफल मशीनों को आगामी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। विज्ञापन



मंगलवार को सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, अपना दल (सोनेलाल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि एफएलसी की निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से भी की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन



बताया कि ईवीएम के भंडारण, सुरक्षा की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी। एफएलसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकृत इंजीनियरों की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में की जा रही है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट की जांच एवं परीक्षण होगा। जांच में सफल मशीनों को आगामी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा।मंगलवार को सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, अपना दल (सोनेलाल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि एफएलसी की निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से भी की जाएगी।बताया कि ईवीएम के भंडारण, सुरक्षा की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी।

सुल्तानपुर। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) मंगलवार से शुरू हो गई। सुल्तानपुर-रायबरेली रोड स्थित अंकारीपुर (दूबेपुर) के ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस में प्रक्रिया वीडियोग्राफी के बीच शुरू कराई गई। वेयरहाउस खोलने और बंद करने के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।