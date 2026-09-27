बारिश : 28 हजार हेक्टेयर धान की फसल गिरी

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इसमें 28,045 हेक्टेयर फसल गिरने से करीब 20 प्रतिशत नुकसान का शुरुआती अनुमान है। उड़द की फसल में 15.55 प्रतिशत और मूंग व अरहर में करीब 16.65 प्रतिशत तक क्षति आंकी गई है। इसके अलावा मक्का, श्रीअन्न, तिल, बाजरा और ज्वार की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। कृषि विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी है।

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सुल्तानपुर। चार दिन की बारिश ने खरीफ फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भरने और तेज हवा के साथ बारिश से धान सहित दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की फसलें प्रभावित हुई हैं। उप कृषि निदेशक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार देर शाम बताया कि जिले में 1,00,800 हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी।