Sultanpur News: कंटेनर से लटका मिला जम्मू के चालक का शव

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यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने बताया कि सुबह सात बजे के बाद कंटेनर में शव लटका होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचा तो कंटेनर के पिछले हिस्से में चालक का शव रस्सी के फंदे से लटका था। उसके शरीर सफेद रंग का कुर्ता व पैजामा था। कपड़ों में खून लगा था।कंटेनर में नागालैंड का नंबर लिखा मिला। गोसाईगंज पुलिस को तलाशी में एक मोबाइल, 1500 रुपये व आधार कार्ड मिला है। मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आधार कार्ड से शव की शिनाख्त हुई। जांच में प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सही स्थिति का पता चल सकेगा।