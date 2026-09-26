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Sultanpur News: कुड़वार में बिजली आपूर्ति ठप, एक लाख लोग बेहाल

Sat, 26 Sep 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:16 AM IST
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Power supply disrupted in Kudwar; one lakh people in distress.
अमहट हवाई पट्टी के पास तार पर गिरी डाल। स्रोत- विभाग
सुल्तानपुर। बारिश और तेज हवा के बीच बिजली व्यवस्था भी लड़खड़ा गई। कुड़वार और सरकौड़ा उपकेंद्र से जुड़े एक लाख से अधिक लोगों को बृहस्पतिवार रात एक बजे से बिजली संकट झेलना पड़ रहा है। शुक्रवार शाम तक मरम्मत का काम जारी रहा।
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जिले में अलग-अलग स्थानों पर पेड़ और डाल गिरने तथा शॉर्ट-सर्किट से कई फीडर घंटों बंद रहे। कुड़वार और सरकौड़ा फीडर से जुड़े बहुबरा, सरैया माफी, भंड़रा, राजापुर समेत कई गांवों में बिजली न मिलने से उपभोक्ता परेशान रहे।
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ग्रामीणों का आरोप है कि एचटी लाइन का केबल बार-बार जलने के बावजूद स्थायी व्यवस्था नहीं की जा रही है। इससे बारिश के मौसम में संकट और बढ़ जाता है। उपखंड अधिकारी अभिषेक कुमार गौतम ने बताया कि केबल की खराबी दूर करने का काम चल रहा है। जल्द आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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धम्मौर क्षेत्र में शुक्रवार भोर करीब चार बजे एचटी लाइन पर पेड़ गिरने से धम्मौर और पकड़ी उपकेंद्र की आपूर्ति ठप हो गई। धम्मौर उपकेंद्र से जुड़े बनकेपुर, धम्मौर और कूड़धाम फीडर प्रभावित रहे। शाम करीब चार बजे आपूर्ति बहाल होने के बाद करीब 50 हजार लोगों को राहत मिली।


भदैंया के लोलेपुर उपकेंद्र से जुड़े ईस्ट और इटकौली फीडर भी तेज हवा और बारिश की चपेट में आ गए। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे पेड़ की डाल और बांस तारों पर लटकने से दोनों फीडर बंद हो गए। लगातार बारिश के कारण लाइनमैनों को फॉल्ट खोजने और मरम्मत में परेशानी हो रही है। अवर अभियंता अशोक सिंह ने बताया कि फॉल्ट तलाशकर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।
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