Sultanpur News: पांच उपकेंद्रों से बिजली गुल, उमस से दो लाख आबादी परेशान

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पयागीपुर पारेषण उपकेंद्र परिसर में एसटी लाइनों और संयंत्रों की मरम्मत के लिए सुबह 10:45 से दोपहर 12:45 बजे तक केएनआई, भदैंया और पुलिस लाइन वितरण उपकेंद्र बंद रखे गए। मरम्मत कार्य से असरोगा उपकेंद्र छह घंटे और शहर का डाकखाना उपकेंद्र तीन घंटे बंद रहा। करौंदिया के दुकानदार रमेश कुमार ने बताया कि बिजली न होने से कॉम्प्लेक्स में पर्याप्त रोशनी नहीं रही। इससे ग्राहकों को सामान देखने में परेशानी हुई। सिविल लाइन के व्यवसायी जानकी के अनुसार, बिजली संबंधी उपकरणों की बिक्री भी प्रभावित हुई। अवर अभियंता पंकज गुप्ता ने बताया कि मरम्मत के बाद शाम चार बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई।छह घंटे बंद रहे असरोगा के पांच फीडरअलीगंज। असरोगा उपकेंद्र से जुड़े धम्मौर, बंधुआकला, कुड़वार, मझना और दाउदपुर के पांच फीडर शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहे। इससे करीब 40 हजार लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ा। कुछ इलाकों में पानी की समस्या भी हुई। एसडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि शटडाउन लेकर पेड़ों की डालों की छंटाई कराई गई। कूरेभार के मुसहन नचना में एचटी लाइन पर पेड़ गिरने से आपूर्ति करीब तीन घंटे बाधित रही। सेऊर और पुरखी फीडर भी दो घंटे बंद रहे। फरीदीपुर उपकेंद्र की आपूर्ति भी दो घंटे प्रभावित रही।एचटी लाइन में फॉल्ट से 35 गांवों की बिजली गुलभदैंया। पयागीपुर पारेषण बिजलीघर से भदैंया उपकेंद्र आने वाली एचटी लाइन में बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे फॉल्ट आ गया। इससे 35 गांवों की आपूर्ति ठप हो गई। रातभर बिजली न मिलने से ग्रामीण मोबाइल चार्ज करने और पानी के लिए परेशान रहे। शुक्रवार सुबह से कर्मचारी फॉल्ट ठीक करने में जुटे रहे। दोपहर 11:30 बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। अवर अभियंता जियालाल ने बताया कि लाइन में आए फॉल्ट को ठीक कराने के बाद बिजली चालू कर दी गई।