Sultanpur News: कबड्डी में अवध फिजिकल एकेडमी ने जीता खिताब

विज्ञापन

कार्यक्रम का पहला मुकाबला लाखीपुर और वैजापुर के बीच खेला गया। इसमें लाखीपुर विजयी रहा। दूसरा मुकाबला अवध फिजिकल एकेडमी और उतुरी के बीच हुआ। जिसमें अवध फिजिकल एकेडमी विजेता रही। फाइनल मैच भी अवध फिजिकल एकेडमी और उतुरी के बीच खेला गया। इसमें अवध फिजिकल एकेडमी ने 18-14 के स्कोर से जीत दर्ज की।एसोसिएशन के संरक्षक राघवेंद्र भूषण पांडेय की संयोजन में आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि मिशन नारी शक्ति के तहत आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना था। इस दौरान प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। संगठन के सचिव महेश कुमार ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित किए जाते रहते हैं। निर्णायक मंडल में अवधेश मिश्रा, राकेश कुमार और शिवम वर्मा मौजूद थे।