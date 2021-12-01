Sultanpur News: तीन ट्रेनों के लेट होने से परेशान रहे यात्री
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 12:21 AM IST
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सुल्तानपुर। स्थानीय रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली तीन प्रमुख ट्रेनें मंगलवार को एक घंटे से अधिक की देरी से पहुंचीं। यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। लंबी दूरी की ट्रेनों के विलंब से यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई।
हावड़ा से देहरादून जाने वाली कुंभ सुपरफास्ट अप एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे देर से स्टेशन पहुंची। इसी तरह दिल्ली से बलूरघाट जाने वाली फरक्का डाउन एक्सप्रेस भी करीब एक घंटे विलंब से पहुंची। देहरादून से हावड़ा जाने वाली कुंभ सुपरफास्ट डाउन एक्सप्रेस एक घंटे से अधिक देर से आई। ट्रेनों के इंतजार में यात्री प्लेटफार्म पर बैठे रहे।
कई यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन या साधन पकड़ने में दिक्कत हुई। परिवार के साथ सफर कर रहे यात्रियों और बुजुर्गों को लंबे इंतजार के कारण ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। स्टेशन अधीक्षक वीके गुप्ता ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से पहुंची हैं। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी हुई।
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हावड़ा से देहरादून जाने वाली कुंभ सुपरफास्ट अप एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे देर से स्टेशन पहुंची। इसी तरह दिल्ली से बलूरघाट जाने वाली फरक्का डाउन एक्सप्रेस भी करीब एक घंटे विलंब से पहुंची। देहरादून से हावड़ा जाने वाली कुंभ सुपरफास्ट डाउन एक्सप्रेस एक घंटे से अधिक देर से आई। ट्रेनों के इंतजार में यात्री प्लेटफार्म पर बैठे रहे।
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कई यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन या साधन पकड़ने में दिक्कत हुई। परिवार के साथ सफर कर रहे यात्रियों और बुजुर्गों को लंबे इंतजार के कारण ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। स्टेशन अधीक्षक वीके गुप्ता ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से पहुंची हैं। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी हुई।
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