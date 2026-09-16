Sultanpur News: अभियान चलाकर दो दिनों में पकड़े 12 गोवंश
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 12:45 AM IST
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लंभुआ। नगर पंचायत क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों को पकड़ने के लिए सोमवार से विशेष अभियान चलाया गया है। दो दिन में कुल 12 मवेशी पकड़े गए हैं, जिन्हें तुलसीनगर स्थित गो आश्रय स्थल पहुंचाया गया। अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह ने बताया कि यह अभियान सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें 15 कर्मचारी लगाए गए हैं।
मवेशियों को गोशाला ले जाने के लिए पशु पकड़ने वाले वाहन का उपयोग किया जा रहा है। सोमवार को पांच और मंगलवार को सात मवेशी पकड़े गए। अभियान में सफाई नायक अरुण दुबे, विनय कुमार, सुनील सरोज, अवध बिहारी सिंह, उदय प्रताप सिंह तथा सफाई कर्मचारी लालू प्रसाद, मोहन, रवि, हरिशंकर, अनूप यादव, सचिन तिवारी सहित नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी शामिल हैं। संवाद
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मवेशियों को गोशाला ले जाने के लिए पशु पकड़ने वाले वाहन का उपयोग किया जा रहा है। सोमवार को पांच और मंगलवार को सात मवेशी पकड़े गए। अभियान में सफाई नायक अरुण दुबे, विनय कुमार, सुनील सरोज, अवध बिहारी सिंह, उदय प्रताप सिंह तथा सफाई कर्मचारी लालू प्रसाद, मोहन, रवि, हरिशंकर, अनूप यादव, सचिन तिवारी सहित नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी शामिल हैं। संवाद
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