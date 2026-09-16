Sultanpur News: आयुष चिकित्सकों ने मानदेय विसंगति पर आंदोलन की चेतावनी

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आयुष डाक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष डॉ. एसके श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चिकित्सक ओपीडी के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौपा। चिकित्सकों का कहना है कि वे वर्ष 2009-10 से प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में आयुष और एमबीबीएस चिकित्सकों का मानदेय 24,000 रुपये प्रतिमाह समान था। वर्तमान में एमबीबीएस चिकित्सकों का मानदेय बढ़कर 1,00,000 रुपये प्रतिमाह हो गया है। वहीं, आयुष चिकित्सकों का मानदेय केवल 32,000 रुपये प्रतिमाह है। यह एक गंभीर मानदेय विसंगति है। उन्होंने कहा है कि समाधान न होने पर 21 सितंबर को सुबह आठ बजे वे शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के आवास पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर डॉ. राघवेंद्र सोनकर, डॉ. केएस तिवारी, डॉ. तारिक, डॉ. दंद्रेश, डॉ. आकर्ष शुक्ला, डॉ. पूनम द्विवेदी, डॉ. प्रभात सिंह, डॉ. राजीव गुप्ता मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत आयुष चिकित्सकों ने मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर मानदेय विसंगति दूर करने की मांग की। चेतावनी दी है कि यदि 20 सितंबर 2026 तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 21 सितंबर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे।