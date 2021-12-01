Sultanpur News: ग्राम प्रशासक और पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

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बल्दीराय के पूरे राम बक्श शुक्ल-दक्खिन गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार ने ग्राम प्रशासक कमलेश यादव व उनके पुत्र सौरभ यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दी। आरोप के मुताबिक फर्जीवाड़ा करते हुए ग्राम प्रशासक ने अपने पुत्र सौरभ यादव के नाबालिग होने के बावजूद वर्ष 2020 में ही उसे बालिग बताकर जॉबकार्ड बनवा दिया था। मनरेगा कार्यों के नाम पर सरकारी धन को मजदूरी के रूप में गबन कर लिया। मामले में स्थानीय थाने व उच्चाधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।

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सुल्तानपुर। नाबालिग पुत्र को बालिग दिखाकर फर्जी तरीके से जॉबकार्ड बनवाकर मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी धन का गबन करने के आरोप से जुड़े मामले को अदालत ने संज्ञान लिया है। एसीजेएम भव्या श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को इस मामले में आरोपी ग्राम प्रशासक कमलेश यादव व उनके पुत्र सौरभ यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए थाना प्रभारी बल्दीराय को आदेश जारी किया है। अदालत ने एक सप्ताह में थाना प्रभारी से अनुपालन आख्या तलब की है।