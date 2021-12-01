Sultanpur News: कार व बाइक की भिड़ंत, पिता-पुत्र सहित तीन जख्मी

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना बुधवार दोपहर 12 बजे हुई। मोतिगरपुर के बाघसराय निवासी मोहम्मद इदरीस बुधवार सुबह अपने पुत्र हसन रजा व पौत्र फैजान के साथ जयसिंहपुर के गंगेव गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंचे थे। इदरीस रुक गए, जबकि हसन रजा अपने पुत्र फैजान अली और गंगेव निवासी चांद बाबू के साथ बाइक से बहरी गांव अपनी बहन के घर जाने के लिए निकले थे।बाइक फैजान चला रहे थे, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। जयसिंहपुर-बिरसिंहपुर मार्ग पर नुमाएं गांव के पास कार से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक जिस कार से बाइक की भिड़ंत हुई है, उसमें लाल व नीले रंग की बत्ती लगी थी। जयसिंहपुर कोतवाली प्रभारी विवेक राय ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार उत्तर प्रदेश सचिवालय में किसी विभाग की बताई जा रही है। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वाहन व चालक के संबंध में पता किया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।