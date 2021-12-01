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Sultanpur News: ई-पॉश सर्वर ठप, खाद के लिए तरसे किसान

Thu, 12 Nov 2026 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:47 AM IST
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e-POS server down; farmers left struggling to obtain fertilizer
भदैंया। सहकारी समितियों में ई-पॉश मशीनों का सर्वर ठप होने से बुधवार को खाद वितरण व्यवस्था बाधित रही। भपटा, हनुमानगंज, बरुई और कंधईपुर सहित कई समितियों पर सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक सर्वर बंद रहा।
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समितियों पर डीएपी और यूरिया लेने पहुंचे किसानों को निराश होना पड़ा। हनुमानगंज समिति पर जगन्नाथ, मिथिलेश तिवारी और आशुतोष तिवारी सहित कई किसान लाइन में खड़े रहे। बायोमीट्रिक सत्यापन नहीं होने से कई किसान लौट गए। अभियाकला के आशुतोष कुमार तिवारी ने बताया कि दो घंटे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिली। सचिव बृजेश शर्मा ने सर्वर की समस्या की पुष्टि की। एडीओ कोऑपरेटिव नरेंद्र कुमार ने कहा कि सर्वर चालू होते ही वितरण शुरू होगा। संवाद
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