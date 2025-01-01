Sultanpur News: चित्रगुप्त जयंती पर किया कलम-दवात पूजन

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समिति के अध्यक्ष जगदीश श्रीवास्तव और महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुए आयोजन के संयोजक काशी प्रसाद श्रीवास्तव रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव और डीके सिन्हा सहित चित्रांश बंधुओं व मातृशक्ति को अंगवस्त्र भेंट किए गए।डॉ. राजीव श्रीवास्तव ने निबंध प्रतियोगिता के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार दिए। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का भी सम्मान किया गया। डॉ. सलिल श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि रहे। सचिन श्रीवास्तव को स्मृति चिह्न भेंट किया गया। मुख्य यजमान डॉ. आशुतोष सक्सेना व प्रीति श्रीवास्तव रहे।चित्रगुप्त मंदिर में यम द्वितीया पर कलम पूजनकादीपुर। यम द्वितीया के पावन पर्व पर बुधवार को चित्रगुप्त मंदिर रानीपुर कायस्थ में कलम पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान चित्रगुप्त महाराज के चित्र का विधि-विधान से पूजन किया। उन्होंने सुख-समृद्धि और न्याय की कामना की। सुबह से ही मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर रवि श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, मंगला प्रसाद श्रीवास्तव सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद