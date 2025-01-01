Sultanpur News: हाईवे पर ट्रक से टकराया ऑटो, चालक की मौत

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स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, दुर्घटना बुधवार भोर पांच बजे हुई। जमालपुर गांव स्थित अपने घर से अमर बहादुर मिश्र ऑटो लेकर अयोध्या के कुमारगंज स्थित सब्जी मंडी जाने के लिए निकले थे। साथ में गांव के फूलचंद्र भी थे। हलियापुर कस्बे में स्थित ढाबे के निकट पहुंचते ही अचानक एक ट्रक से उनका ऑटो टकरा गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची हलियापुर पुलिस ने गंभीर रूप से घायल अमर बहादुर को एंबुलेंस से कुमारगंज 100 बेड अस्पताल पहुंचाया। वहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्षेत्राधिकारी बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त ऑटो को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। दुर्घटना करने वाले ट्रक के बारे में पता किया जा रहा है। परिजनों से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।इनसेट-गम में बदलीं बेटी की शादी की खुशियांअमर बहादुर की पुत्री आंचल की शादी 21 नवंबर को तय है। उनके घर अमेठी के जामो से बरात आनी है। पिता अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी में लगे थे। परिजनों ने बताया कि अमर बहादुर ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी पांच संतानें हैं। बड़ा पुत्र विनय, पुत्री आंचल, अंजली, अंशिका, साक्षी हैं। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। अमर बहादुर बुधवार भोर कुमारगंज मंडी से आलू लाने के लिए घर से निकले थे। परिवार में शादी की खुशियों की जगह गम का माहौल है।