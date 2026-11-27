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श्वेत क्रांति के जनक डॉ. बर्गीज कुरियन की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोशाला संचालन में बेहतर कार्य करने वाले संचालकों को सम्मानित किया गया। सिरवारा गोशाला के संचालक दुर्गेश सिंह को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अन्य संचालकों में अरशद, उत्तम सिंह, संजय पाल सिंह, रमाकांत पांडेय, प्रवीण दुबे और आदर्श पांडेय को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार, उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पीके शर्मा सहित दुग्ध विकास और पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर। विकास भवन के प्रेरणा सभागार में बृहस्पतिवार को दुग्ध विकास दिवस मनाया गया। मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश से नामित नोडल अधिकारी डॉ. बृजेश विश्वकर्मा शामिल हुए।