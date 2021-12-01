Sultanpur News: बार चुनाव की नई अधिसूचना जारी, नौ को मतदान

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31 अगस्त को नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। एक सितंबर को पर्चा दाखिला होगा। दो सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच, आपत्ति, नामांकन पत्रों की वापसी होगी। इसके साथ ही वैध प्रत्याशियो की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नौ सितंबर को दीवानी के अधिवक्ता भवन में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। 10 सितंबर को परिणाम आने तक मतगणना की जाएगी। 11 सितंबर को विजयी प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने की तिथि घोषित की गई है। एल्डर्स कमेटी ने महासचिव व ट्रेजरार पद के अलावा अन्य सभी पदों पर आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है । संवाद

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सुल्तानपुर। अधिवक्ता संघ के एल्डर्स कमेटी के चेयरमेन राजेंद्र प्रताप दूबे ने हाईकोर्ट के नए आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को बैठक बुलाकर बार चुनाव की नई अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक 29 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।