Sultanpur News: खंभे से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

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वह शुक्रवार को नई बाइक खरीदकर दोस्त से मिलने गया था। देररात वह बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। करौंदीकला थाने के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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करौंदीकला। नरायनपुर नागनाथपुर गांव के पास स्थित बिजली के खंभे से टकराकर शुक्रवार देर रात बाइक सवार हिंदुआबाद निवासी राजेश सोनकर (20) की मौत हो गई। उसने हेलमेट नहीं पहना था।