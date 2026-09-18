Sultanpur News: सकारात्मक नवाचार अपनाकर योजनाओं को बनाएं प्रभावी

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जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन, जल निगम, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य महकमों के कार्यों की समीक्षा की। योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर। विकास कार्यों व योजनाओं की बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सकारात्मक नवाचार अपनाकर योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग में जिले को प्रदेश तीसरा स्थान मिलने पर अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में पहला स्थान लाने के लिए अधिकारियों को प्रेरित किया।