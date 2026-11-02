Sultanpur News: एसबीआई एप का लिंक भेजकर बुजुर्ग से 4.98 लाख की ठगी

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कोतवाली देहात के पटेल नगर विनोबापुरी निवासी बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद वर्मा के मुताबिक उनका बचत खाता भारतीय स्टेट बैंक में है। उनके मुताबिक एक फरवरी को उनके मोबाइल पर एसबीआई योनो एप डाउनलोड करने के संबंध में एक लिंक आया था। लिंक खोलने पर बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाने लगी। संदेह होने पर उन्होंने जानकारी साझा नहीं की। आरोप है कि अगले दिन दो फरवरी को उनके मोबाइल पर बैंक खाते से रुपये कटने का मैसेज आया।उन्होंने तत्काल बैंक की हेल्पलाइन पर सूचना दी और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। तीन फरवरी को बैंक शाखा पहुंचकर लिखित शिकायत दी। खाते का मिनी स्टेटमेंट निकलवाने पर छह बार में कुल 4.98 लाख रुपये निकाले जाने की जानकारी हुई।साइबर थाने की प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूरेश श्रीवास्तव के आदेश पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।