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Sultanpur News: धनजई गांव में डीजे संग निकली कलश यात्रा

Thu, 12 Nov 2026 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:28 AM IST
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'Kalash Yatra' (procession with ceremonial pots) taken out in Dhanjai village, accompanied by a DJ
. कूरेभार के धनजई गांव में कलश यात्रा निकालते श्रद्धालु। स्रोत-आयोजक
कूरेभार। धनजई गांव स्थित धमसा माता मंदिर परिसर से बुधवार को श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। सुबह नौ बजे प्रवाचक रामानुजाचार्य स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य महाराज की अगुवाई में निकली यात्रा डीजे की भक्तिमय धुनों के बीच धनजई गांव होते हुए सरैया मझौआ स्थित शिवालय पहुंची।
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यहां श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। यात्रा मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। आयोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगी। इस मौके पर दुर्गा प्रसाद पांडेय, संतोष सिंह, अभिषेक सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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