Sultanpur News: हाईवे पर जाम लगने से परेशान हुए राहगीर

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कस्बे के चौक से सब्जी मंडी व थाने तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम की सूचना पर आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था संभालने में लगाया गया। तब कहीं जाकर यातायात सामान्य हो सका। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कूरेभार अध्यक्ष सुजीत कसौधन, विनोद कुमार ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से अक्सर हाईवे पर जाम लग जाता है। इस पर कार्रवाई करने जरूरत है।वहीं, कटका बाजार में शाम करीब चार से छह बजे तक जाम लगा। स्थानीय पुलिस कर्मियों को जाम खुलवाने में समस्या झेलनी पड़ी। गोसाईगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्र ने बताया कि जल्द ही अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)