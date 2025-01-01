Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Commuters inconvenienced by traffic jam on the highway

Sultanpur News: हाईवे पर जाम लगने से परेशान हुए राहगीर

Thu, 12 Nov 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Commuters inconvenienced by traffic jam on the highway
कूरेभार कस्बे में लगे जाम में फंसे वाहन। स्रोत-ग्रामीण
कूरेभार। अयोध्या-प्रयागराज हाईवे स्थित कूरेभार कस्बे और कटका बाजार में बुधवार को दिन में कई बार जाम लगा। कूरेभार कस्बे में दोपहर करीब एक बजे लगा जाम स्थानीय पुलिस कर्मियों की कड़ी मशक्कत से करीब दो घंटे बाद खुल सका।
विज्ञापन

कस्बे के चौक से सब्जी मंडी व थाने तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम की सूचना पर आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था संभालने में लगाया गया। तब कहीं जाकर यातायात सामान्य हो सका। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कूरेभार अध्यक्ष सुजीत कसौधन, विनोद कुमार ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से अक्सर हाईवे पर जाम लग जाता है। इस पर कार्रवाई करने जरूरत है।
विज्ञापन

वहीं, कटका बाजार में शाम करीब चार से छह बजे तक जाम लगा। स्थानीय पुलिस कर्मियों को जाम खुलवाने में समस्या झेलनी पड़ी। गोसाईगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्र ने बताया कि जल्द ही अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed