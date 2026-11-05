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Sultanpur News: छात्रा पर कार चढ़ाने के मामले में विवेचक की अर्जी खारिज

Thu, 05 Nov 2026 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:20 AM IST
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Investigating officer's application rejected in case involving car running over a female student
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत में बुधवार को बी-फार्मा छात्रा पर कार चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी अजीत सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब किया गया। विवेचक सुनील कुमार ने हत्या के प्रयास के बजाय सड़क दुर्घटना व छेड़खानी का मामला बताकर सीजेएम कोर्ट में रिमांड परिवर्तन के लिए अर्जी दी थी। अभियोगी पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। अदालत ने विवेचक की अर्जी खारिज कर दी है।
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अदालत ने आरोपी पर लगी धारा परिवर्तित करने के बजाय हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में 18 नवंबर तक उसकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है। कोतवाली नगर की रहने वाली एक छात्रा की मां ने 24 सितंबर को स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप के मुताबिक 23 सितंबर को छात्रा पर कलेक्ट्रेट के सामने आरोपी ने कार चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया था।
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(संवाद)
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