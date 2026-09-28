Sultanpur News: जेल में निरुद्ध बंदी की मौत, फंदे से लटका मिला शव

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जेल प्रशासन के अनुसार, सोमवार शाम रोजाना की तरह बंदियों की गिनती की जा रही थी। इसी दौरान अमित कुमार यादव के मौजूद न होने पर उसकी तलाश शुरू की गई।

जेल परिसर में खोजबीन के दौरान नीम के पेड़ पर चादर के फंदे से उसका शव लटका मिला। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि शव प्रकरण की जांच व विधिक कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। जिला कारागार में सोमवार की शाम दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले निरुद्ध बाराबंकी जिले के सुबेहा कस्बे के अहिरन का पुरवा निवासी अमित कुमार यादव (23) का शव नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। वह 31 अगस्त से दुष्कर्म के मामले में जिला जेल में निरुद्ध था।