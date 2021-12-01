Sultanpur News: केजीबीवी के 21 शैक्षणिक पदों के लिए हुई काउंसिलिंग

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बताया कि अभ्यर्थियों के कागजात जांचे गए, इस कार्य में डीसी समेकित शिक्षा श्याम यादव, डीसी ममता, बीईओ भदैंया शिवशंकर मिश्र, बीईओ दोस्तपुर सुनील सहित अन्य ने शांतिपूर्वक काउंसिलिंग कराने में सहयोग किया। बीएसए ने बताया कि जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, उनका अभ्यर्थन खुद ही निरस्त माना जाएगा।-संवाद

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सुल्तानपुर। विकास भवन प्रेरणा सभागार में मंगलवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के 21 शैक्षिक पदों के लिए काउंसिलिंग हुई। सीडीओ विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई काउंसिलिंग में 762 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि भर्ती के लिए कुल 887 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 125 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।