Sultanpur News: शिक्षा और रोजगार पर युवाओं पर प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 12:12 AM IST
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सुल्तानपुर। भारत की जनवादी नौजवान सभा (डीवाईएफआई) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने मंगलवार को रोजगार मांग दिवस मनाया। युवाओं ने रोजगार, शिक्षा और जिले की बुनियादी समस्याओं पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन को सौंपा।
डीवाईएफआई जिला मंत्री विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि युवा रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार से लाखों रिक्त पदों को भरने, स्थायी रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की।
एसएफआई जिला मंत्री दुर्गेश यादव ने शिक्षा को युवाओं का बुनियादी अधिकार बताया। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में सुविधाएं बेहतर करने तथा बंद स्कूलों को खोलने की मांग की। इस मौके पर प्रदीप वर्मा, आफताब, बिपिन यादव, बृजेश पाल,अनिकेत वर्मा,अनुज प्रजापति, लीलाधर गुप्ता, अजय , देवांश जायसवाल, आलोक मिश्रा,सुशील धुरिया, समेत छात्र मौजूद रहे ।
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डीवाईएफआई जिला मंत्री विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि युवा रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार से लाखों रिक्त पदों को भरने, स्थायी रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की।
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एसएफआई जिला मंत्री दुर्गेश यादव ने शिक्षा को युवाओं का बुनियादी अधिकार बताया। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में सुविधाएं बेहतर करने तथा बंद स्कूलों को खोलने की मांग की। इस मौके पर प्रदीप वर्मा, आफताब, बिपिन यादव, बृजेश पाल,अनिकेत वर्मा,अनुज प्रजापति, लीलाधर गुप्ता, अजय , देवांश जायसवाल, आलोक मिश्रा,सुशील धुरिया, समेत छात्र मौजूद रहे ।
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