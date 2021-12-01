Sultanpur News: शिक्षा और रोजगार पर युवाओं पर प्रदर्शन

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डीवाईएफआई जिला मंत्री विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि युवा रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार से लाखों रिक्त पदों को भरने, स्थायी रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की।एसएफआई जिला मंत्री दुर्गेश यादव ने शिक्षा को युवाओं का बुनियादी अधिकार बताया। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में सुविधाएं बेहतर करने तथा बंद स्कूलों को खोलने की मांग की। इस मौके पर प्रदीप वर्मा, आफताब, बिपिन यादव, बृजेश पाल,अनिकेत वर्मा,अनुज प्रजापति, लीलाधर गुप्ता, अजय , देवांश जायसवाल, आलोक मिश्रा,सुशील धुरिया, समेत छात्र मौजूद रहे ।