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Sultanpur News: दुष्कर्म आरोपी इंस्पेक्टर के मामले में तीन दिसंबर को सुनवाई

Sat, 07 Nov 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 11:53 PM IST
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Hearing on December 3 in the case of the inspector accused of rape
सुल्तानपुर। महिला सिपाही से दुष्कर्म के आरोप में घिरे इंस्पेक्टर नीशू तोमर के मामले में तीन दिसंबर को सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने पीड़िता महिला आरक्षी को जिरह के लिए तलब किया है।
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शुक्रवार को इस मामले में पीड़िता की गवाही के लिए तारीख नियत थी, लेकिन साक्ष्य की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। पीड़िता की जिरह कई तारीखों से लंबित चल रही है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। नगर कोतवाली में महिला आरक्षी ने 14 जुलाई 2022 को इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें यौन शोषण समेत अन्य आरोप लगाए गए थे।
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