Sultanpur News: अवैध क्लीनिकों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा

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इस दौरान कूरेभार, करौंदीकला, लंभुआ, जयसिंहपुर, मोतिगरपुर और कादीपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में संचालित चिकित्सा केंद्रों की जांच की गई। संदिग्ध डिग्रीधारकों को चिह्नित किया गया। टीम ने संचालकों से चिकित्सकीय डिग्री, पंजीकरण और क्लीनिक संचालन से संबंधित अभिलेख मांगे।दस्तावेजों की जांच के बाद मानक पूरे न करने वाले केंद्रों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने बताया कि पांच अक्तूबर से जिलेभर में अभियान शुरू किया गया है। सभी ब्लॉकों में टीमें भेजकर क्लीनिकों की जांच कराई जा रही है। अभियान लगातार जारी रहेगा।