Sultanpur News: आईटीआई में प्रवेश का चौथा चरण शुरू

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प्रशिक्षार्थी 27 से 29 सितंबर तक एससीवीटी पोर्टल पर लॉग इन कर कारण सहित सहमति देकर अपना नाम कटवा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले किसी भी चरण में फ्लोट विकल्प चुना था, उन्हें रिक्त सीटों के सापेक्ष उच्चीकरण का अवसर मिलेगा। उच्चीकरण सूची से प्रवेश एक से तीन अक्तूबर के बीच होंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने नजदीकी आईटीआई संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।

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सुल्तानपुर। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश का चौथा चरण शुरू हो गया है। जिसमें प्रवेश निरस्त कराने और उच्चीकरण के अवसर दिए जा रहे हैं। राजकीय आईटीआई पयागीपुर के प्रधानाचार्य भूपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने चतुर्थ चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।