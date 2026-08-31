Sultanpur News: आजाद हत्याकांड में सशर्त रिहा किए गए पांच आरोपी

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सुनवाई के बाद सीजेएम नवनीत सिंह ने पांचों आरोपियों को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके और अंडरटेकिंग पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट अथवा पुलिस के बुलाने पर पेश होने की शर्त लगाई गई है।गोसाईंगंज के जासापारा-कारीबहार निवासी बादल वर्मा ने 28 जून की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि रंजिश में गांव के अशोक पांडेय, राजनारायण पांडेय, अनुराग पांडेय, रूपम पांडेय, सत्यम पांडेय और सूरज पांडेय ने उनके भाई आजाद वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने अशोक, अनुराग, रूपम, सत्यम और सूरज को जेल भेजा था। बाद में विवेचना एसओ अखंडनगर धीरेंद्र वर्मा को सौंपी गई।उन्होंने दो अन्य आरोपियों अभिषेक वर्मा को लखनऊ से हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले में आरोपी अमन वर्मा अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। विवेचक ने दो दिन पहले पांच आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने की अर्जी दी थी। अदालत ने अभिलेख के साथ उन्हें शनिवार को तलब किया था।