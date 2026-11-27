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आरोप है कि वहां फूलचंद्र सोनी, लक्ष्मण सोनी और जगदीश सोनी व दो अज्ञात लोगों ने एक मकान पर कब्जे के विवाद में उन पर हमला कर दिया था। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। मकान पर कब्जा करने का विरोध करने पर हमले के आरोप से जुड़े मामले में सीजेएम नवनीत सिंह के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। कृष्णानगर दरियापुर निवासी सुनील कुमार सोनी के मुताबिक 20 अगस्त की रात 9:30 बजे वह गभड़िया पुलिस चौकी के पीछे स्थित एक स्कूल के पास जय प्रकाश सोनी के घर आयोजित कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल होने गए थे।