Sultanpur News: भ्रामक पोस्ट के मामले में चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 10 Sep 2026 12:30 AM IST
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सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के पलहीपुर में अवैध निर्माण के विवाद में सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट फैलाने के आरोप से जुड़े मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट वायरल करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि चार सितंबर को पलहीपुर में गोरे लाल यादव और उनके सहयोगियों की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जे की नीयत से चबूतरे का निर्माण और बिना अनुमति के गैर-परंपरागंत धार्मिक आयोजन का प्रयास किया गया था। आरोपियों के खिलाफ पहले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर असत्य और भ्रामक पोस्ट प्रसारित की है। उनके खिलाफ कोतवाली नगर में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)
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सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि चार सितंबर को पलहीपुर में गोरे लाल यादव और उनके सहयोगियों की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जे की नीयत से चबूतरे का निर्माण और बिना अनुमति के गैर-परंपरागंत धार्मिक आयोजन का प्रयास किया गया था। आरोपियों के खिलाफ पहले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर असत्य और भ्रामक पोस्ट प्रसारित की है। उनके खिलाफ कोतवाली नगर में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)
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