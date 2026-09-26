Sultanpur News: पंचायतों को सशक्त बनाने पर दिया जोर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:44 AM IST
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धनपतगंज। भरसड़ा ग्राम पंचायत में शुक्रवार को ग्राम चौपाल आयोजित हुई। इसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याएं सुनी गईं और कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। एडीओ पंचायत दीपक ने पंचायतों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। पंचायत सचिव रवि राणा ने जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने की अपील की। ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। इनमें कई का तत्काल समाधान किया गया। चौपाल में एडीओ आईएसबी विजय चौधरी, गांव के प्रशासक शिवगोपाल यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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