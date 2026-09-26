Sultanpur News: हाईवे पर वाहन की टक्कर से वृद्धा की मौत

भुइला का मकान हाईवे किनारे है। सुबह वह घर के सामने हाईवे पर पहुंची थीं। उसी दौरान वाराणसी की ओर से सुल्तानपुर जा रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर परिजन बाहर आए तो भुइला सड़क पर लहूलुहान पड़ी थीं। उनकी मौत हो चुकी थी।परिजन काफी देर तक कार्रवाई से इन्कार करते रहे। पुलिस के समझाने पर वे तैयार हुए। प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि परिजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर ने बताया कि पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है।