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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Drivers stopping buses on the road to pick up passengers; people getting stuck in traffic jams.

Sultanpur News: सड़क पर बस रोककर सवारियां भर रहे चालक, जाम में फंस रहे लोग

Fri, 18 Sep 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 18 Sep 2026 11:32 PM IST
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Drivers stopping buses on the road to pick up passengers; people getting stuck in traffic jams.
बस स्टेशन के बाहर सड़क पर खड़ी रोडवेज बस। संवाद
सुल्तानपुर । शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन के निर्देश रोडवेज बस चालकों की मनमानी के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। चालक बस अड्डे के भीतर से संचालन के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। वे सड़क पर ही बसें रोककर सवारियां बैठा और उतार रहे हैं, जिससे व्यस्त मार्गों पर जाम लग रहा है।
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सड़क पर बस खड़ी होते ही पीछे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे राहगीरों, दोपहिया और छोटे वाहनों को निकलने में काफी परेशानी होती है। जिला प्रशासन की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। रोडवेज बसों को बस स्टैंड के भीतर खड़ा कर सवारियां बैठाने को कहा गया था। इसका मुख्य मकसद सड़क पर अनावश्यक रुकावटों को रोककर यातायात को सुचारु रखना था। इसके बावजूद कई बस चालक इन निर्देशों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। वे सड़क किनारे ही बसें रोककर यात्रियों को चढ़ाते और उतारते हैं। यह स्थिति शहर की यातायात व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
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जाम से राहगीरों की परेशानी
सड़क किनारे बस खड़ी होने पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने में कई मिनट लग जाते हैं। इस दौरान पीछे से आने वाले वाहनों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पाता है। कुछ वाहन चालक जल्दबाजी में गलत दिशा में जाने लगते हैं, जिससे अव्यवस्था और बढ़ती है। व्यस्त समय में यह स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे राहगीरों को समय गंवाना पड़ता है। विनोद कुमार ने बताया कि सड़क पर बस खड़ी होने से अक्सर यातायात बाधित होता है। रजनीश के अनुसार, चालकों पर कार्रवाई नहीं होने से नियमों का पालन करने का दबाव नहीं दिखता है।
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कार्रवाई की चेतावनी

एआरएम सुरेश चंद्र यादव ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी चालकों को बस स्टैंड के अंदर से ही सवारियां बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई चालक सड़क पर बस रोककर सवारी बैठाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी चालकों की मनमानी रोकने के लिए जारी की गई है।
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